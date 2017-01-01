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    Папа Франциск у Святвечір закликав до звільнення всіх викрадених людей

    Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі
    Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір 24 грудня попросив про «дар миру для всього світу» і закликав до звільнення всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами. Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, повідомляє «Радіо Свобода». Папа зазначив, що особливо
    • Вчора, 23:23
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    Папа Римський Франциск
    Папа Римський Франциск

    Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі

    Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір 24 грудня попросив про «дар миру для всього світу» і закликав до звільнення всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами.

    Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, повідомляє «Радіо Свобода».

    Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі.

    Вітаючи численних паломників, які прибули на площу Святого Петра, понтифік побажав вірянам в ці години, що відокремлюють їх від Різдва Христового, знайти час, щоб мовчки помолитися і подумати про Ісуса, «який наближається до нас з любов'ю, смиренням і ніжністю».

    Опівночі в храмах пройдуть святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її проведе папа Римський Франциск. Він звернеться з традиційним різдвяним посланням. У багатьох країнах християни сьогодні дотримуються суворого посту. День завершиться різдвяною вечерею і подарунками.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

    Як повідомляв «Главком», на Софійській площі вперше святкують Святий вечір за католицьким обрядом.

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