Папа Франциск у Святвечір закликав до звільнення всіх викрадених людей

Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі

Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір 24 грудня попросив про «дар миру для всього світу» і закликав до звільнення всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами. Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, повідомляє «Радіо Свобода». Папа зазначив, що особливо



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Папа Римський Франциск

Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі

Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір 24 грудня попросив про «дар миру для всього світу» і закликав до звільнення всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами.

Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, повідомляє «Радіо Свобода».

Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі.

Вітаючи численних паломників, які прибули на площу Святого Петра, понтифік побажав вірянам в ці години, що відокремлюють їх від Різдва Христового, знайти час, щоб мовчки помолитися і подумати про Ісуса, «який наближається до нас з любов'ю, смиренням і ніжністю».

Опівночі в храмах пройдуть святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її проведе папа Римський Франциск. Він звернеться з традиційним різдвяним посланням. У багатьох країнах християни сьогодні дотримуються суворого посту. День завершиться різдвяною вечерею і подарунками.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

Як повідомляв «Главком», на Софійській площі вперше святкують Святий вечір за католицьким обрядом.