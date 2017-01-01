На Софійській площі вперше святкуватимуть Святий вечір за католицьким обрядом

У неділю святкуватимуть Святий вечір разом з християнами західного обряду

24 грудня на Софійській площі біля Головної ялинки України урочисто святкуватимуть Святий вечір «Україна та світ святкують Різдво Христове разом». О 15:00 розпочнеться конкурс родинної колядки. Учасники отримають подарунки, а переможець – цінний приз. О 17:00 відбудеться святковий концерт за участю співачок



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Софійська площа

У неділю святкуватимуть Святий вечір разом з християнами західного обряду

24 грудня на Софійській площі біля Головної ялинки України урочисто святкуватимуть Святий вечір «Україна та світ святкують Різдво Христове разом».

О 15:00 розпочнеться конкурс родинної колядки. Учасники отримають подарунки, а переможець – цінний приз.

О 17:00 відбудеться святковий концерт за участю співачок Rulada, Оксани Козунь, гуртів «Квант», «Подих свободи», «ManSound» та інших виконавців. Крім цього, на головній різдвяній сцені країни голови Церков помоляться за Україну.

Також триватиме вертеп-постановка, яка стане оригінальним фоном для різдвяної сімейної фотографії.