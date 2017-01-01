Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

«Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів», наголосив у зверненні Порошенко

Запровадження в Україні відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем не означає зазіхання на давню традицію святкувати Різдво 7 січня. На цьому наголосив президент Петро Порошенко у зверненні до українців. «Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати



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Петро Порошенко

«Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів», наголосив у зверненні Порошенко

Запровадження в Україні відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем не означає зазіхання на давню традицію святкувати Різдво 7 січня.

На цьому наголосив президент Петро Порошенко у зверненні до українців.

«Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства», - зазначив глава держави.

Він додав, що за два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу.

«Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми – це православні, греко-католики, римо-католики. Ми – ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми – мусульмани та іудеї. Ми всі разом – українці», - підкреслив Порошенко.

За його словами, нині протестантські церкви відіграють дедалі більшу роль в українському духовно-релігійному житті, адже звершують активну проповідницьку, просвітницьку, благодійницьку діяльність. «Високо ціную їхній внесок у поширення Божого слова, у зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі», - додав президент.

Окремо він відзначив, що сьогодні виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола, одного з батьків-засновників незалежної України. Президент підкреслив, що актуальна й понині його програма дій з об’єднання всіх державницьких сил задля спільної перемоги і побудови сучасної демократичної України: «Важливо знати, аналізувати і виконувати його настанови. «Нам потрібні реформи, а не революції, - вчив Чорновіл, - сила закону, а не закон сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята ворожнеча; демократія, а не диктатура».

Порошенко побажав, щоб духовна праця та щирі молитви українців і надалі утверджували нетлінні християнські цінності.

Він побажав українцям теплого Різдва, веселих свят, щасливого й довгого життя.

Як повідомляв «Главком», на Софійській площі вперше святкують Святий вечір за католицьким обрядом.