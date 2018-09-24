Папа Римський у Литві нагадав про Сибір



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Фото: Vatican Media Папа Римський Франциск у Вільнюсі

У Вільнюсі папа Франциск відвідав пам'ятник жертвам гетто та Музей окупації і боротьби за свободу

Папа Римський Франциск під час богослужіння в неділю в литовському Каунасі вшанував пам'ять жертв нацистського режиму Німеччини і політичних переслідувань.

У каунаському парку Сантакос понтифік у своїй молитві говорив про знищення Вільнюського гетто. «75 років тому цей народ бачив остаточне знищення Вільнюського гетто. Таким чином було закінчено розпочате два роки тому знищення тисяч євреїв», - сказав папа Франциск.

На згадку про знищення гетто 23 вересня в країні оголошено Днем геноциду євреїв Литви.

Під час меси папа також згадав про відправлених до заслання за часів СРСР литовців. «Уся Литва може засвідчити, як кидає в тремтіння від одного слова «Сибір», - сказав він.

У неділю в Вільнюсі папа Франциск відвідав пам'ятник жертвам гетто в сквері Руднінку і Музей окупації і боротьби за свободу, що знаходиться в колишній будівлі КДБ.

Як відомо, у роки Другої світової війни нацисти і їх місцеві поплічники знищили понад 90% литовських євреїв, яких до війни було понад 200 тисяч.

За даними Центру досліджень геноциду і резистенції жителів Литви, за час входження республіки в СРСР з Литви в заслання і табори було відправлено понад 280 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Литві понад 100 тисяч вірян у неділю зібралися у каунаському парку Сантакос для участі у богослужінні, на яке прибув Папа Римський Франциск.

Джерело: Інтерфакс-Україна