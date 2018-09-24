  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Папа Римський у Литві нагадав про Сибір

    • Розсилка
    Папа Римський Франциск у Вільнюсі - Папа Римський у Литві нагадав про Сибір
    Фото: Vatican Media
    Папа Римський Франциск у Вільнюсі

    У Вільнюсі папа Франциск відвідав пам'ятник жертвам гетто та Музей окупації і боротьби за свободу

    Папа Римський Франциск під час богослужіння в неділю в литовському Каунасі вшанував пам'ять жертв нацистського режиму Німеччини і політичних переслідувань.

    У каунаському парку Сантакос понтифік у своїй молитві говорив про знищення Вільнюського гетто. «75 років тому цей народ бачив остаточне знищення Вільнюського гетто. Таким чином було закінчено розпочате два роки тому знищення тисяч євреїв», - сказав папа Франциск.

    На згадку про знищення гетто 23 вересня в країні оголошено Днем геноциду євреїв Литви.

    Під час меси папа також згадав про відправлених до заслання за часів СРСР литовців. «Уся Литва може засвідчити, як кидає в тремтіння від одного слова «Сибір», - сказав він.

    У неділю в Вільнюсі папа Франциск відвідав пам'ятник жертвам гетто в сквері Руднінку і Музей окупації і боротьби за свободу, що знаходиться в колишній будівлі КДБ.

    Як відомо, у роки Другої світової війни нацисти і їх місцеві поплічники знищили понад 90% литовських євреїв, яких до війни було понад 200 тисяч.

    За даними Центру досліджень геноциду і резистенції жителів Литви, за час входження республіки в СРСР з Литви в заслання і табори було відправлено понад 280 тисяч чоловік.

    Раніше повідомлялося, що у Литві понад 100 тисяч вірян у неділю зібралися у каунаському парку Сантакос для участі у богослужінні, на яке прибув Папа Римський Франциск.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Німеччина Папа Римський Литва КДБ СРСР Голокост
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ