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    Папа Римський, який вдарив жінку по руках, пояснив свій вчинок

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    <span>Під час прогулянки в новорічну ніч Папи Римського Франциска площею у Ватикані стався прикрий інцидент</span> - Папа Римський, який вдарив жінку по руках, пояснив свій вчинок
    Під час прогулянки в новорічну ніч Папи Римського Франциска площею у Ватикані стався прикрий інцидент
    Фото: Vatican Media

    Понтифік вибачився за те, що подав поганий приклад

    Папа Римський Франциск, який відштовхнув і вдарив по руках жінку, вибачився і пояснив, що усі нерідко втрачають терпіння. Його слова передає «Інтерфакс».

    «Я прошу вибачення за те, що подав поганий приклад», - сказав він у зверненні до вірян.

    Понтифік у вівторок, 31 грудня, спілкувався з людьми на площі Святого Петра. Одна з жінок схопила Франциска за руку через загородження, коли той проходив повз, у відповідь він кілька разів ударив її по руках. Після цього до паломниці підійшла охорона.

    Зазначимо, на новорічній вечірній службі в базиліці Святого Петра Франциск закликав людей проявляти більше солідарності і «будувати мости, а не стіни».

    Папа Римський Ватикан охорона
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