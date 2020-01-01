Папа Римський, який вдарив жінку по руках, пояснив свій вчинок



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Під час прогулянки в новорічну ніч Папи Римського Франциска площею у Ватикані стався прикрий інцидент Фото: Vatican Media

Понтифік вибачився за те, що подав поганий приклад

Папа Римський Франциск, який відштовхнув і вдарив по руках жінку, вибачився і пояснив, що усі нерідко втрачають терпіння. Його слова передає «Інтерфакс».

«Я прошу вибачення за те, що подав поганий приклад», - сказав він у зверненні до вірян.

Понтифік у вівторок, 31 грудня, спілкувався з людьми на площі Святого Петра. Одна з жінок схопила Франциска за руку через загородження, коли той проходив повз, у відповідь він кілька разів ударив її по руках. Після цього до паломниці підійшла охорона.

Зазначимо, на новорічній вечірній службі в базиліці Святого Петра Франциск закликав людей проявляти більше солідарності і «будувати мости, а не стіни».