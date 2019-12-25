Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру в Україні



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Папа Римський Франциск Фото: Reuters

«Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру», - сказав Папа

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні «Місту і світу» згадав про Україну, яка прагне миру.

Про це повідомляє «Радіо Ватикану».

У посланні, яке Папа виголосив у Ватикані, він закликав до миру у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі, Україні та кількох африканських країнах.

«Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру», - сказав він.

У своєму зверненні Папа закликав людей до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти.

«Саме так, у людських серцях існує пітьма, але більшим є Христове світло. Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло є більшим. Пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло», – промовив Папа Франциск.

Понтифік також згадав про біженців та мігрантів, які змушені через несправедливість перетинати пустелі та моря, «які стають кладовищами».

Як повідомлялося, 25 грудня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

Митрополит УПЦ Епіфаній зазначив, що Різдво об’єднує усіх, незалежно від календаря.

У ніч з вівторка на середу в Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.