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    Папа Римський вдарив жінку по руках

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    У Ватикані стався прикрий інцидент. Папа Римський Франциск вдарив по руках жінку, яка його схопила - Папа Римський вдарив жінку по руках
    У Ватикані стався прикрий інцидент. Папа Римський Франциск вдарив по руках жінку, яка його схопила
    Фото: CBS News

    У Ватикані стався прикрий інцидент

    Під час прогулянки в новорічну ніч Папи Римського Франциска площею у Ватикані стався інцидент, відео якого з'явилося в мережі

    Невідома жінка силою схопила понтифіка за руку і потягнула до себе. Франциск швидко вирвав руку і вдарив жінку по руці. Після цього в ситуацію втрутилися охоронці.

    Зазначимо, на новорічній вечірній службі в базиліці Святого Петра Франциск закликав людей проявляти більше солідарності і «будувати мости, а не стіни».

    церква Папа Римський
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