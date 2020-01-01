Папа Римський вдарив жінку по руках



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У Ватикані стався прикрий інцидент. Папа Римський Франциск вдарив по руках жінку, яка його схопила Фото: CBS News

У Ватикані стався прикрий інцидент

Під час прогулянки в новорічну ніч Папи Римського Франциска площею у Ватикані стався інцидент, відео якого з'явилося в мережі

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) 31 грудня 2019 р.

Невідома жінка силою схопила понтифіка за руку і потягнула до себе. Франциск швидко вирвав руку і вдарив жінку по руці. Після цього в ситуацію втрутилися охоронці.

Зазначимо, на новорічній вечірній службі в базиліці Святого Петра Франциск закликав людей проявляти більше солідарності і «будувати мости, а не стіни».