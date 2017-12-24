Папа Римський закликав послів понад 180 країн не забувати про війну на Донбасі

Папа Франциск згадав про Україну на зустрічі з послам, акредитованими при Святому Престолі

Папа Римський Франциск нагадав міжнародній спільноті про конфлікт на Донбасі та нові жертви, які гнітять Україну. Як повідомляє «Радіо Ватикану», про це Франциск згадав 8 січня на зустрічі із послами 183 країн, акредитованими при Святому Престолі. «Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також



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Папа Римський Франциск

Папа Франциск згадав про Україну на зустрічі з послам, акредитованими при Святому Престолі

Папа Римський Франциск нагадав міжнародній спільноті про конфлікт на Донбасі та нові жертви, які гнітять Україну.

Як повідомляє «Радіо Ватикану», про це Франциск згадав 8 січня на зустрічі із послами 183 країн, акредитованими при Святому Престолі.

«Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також і в Україні. Рік, що минув, посіяв нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у зонах, заторкнутих війною та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та похилих віком», – сказав понтифік.

Також Папа Римський зосередив увагу на двох важливих річницях, а саме – 100-річчя від завершення Першої світової війни та 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини.

Під час традиційної зустрічі з дипломатичним корпусом, що відбувається на початку року, глава католицької церкви підбиває підсумки року, який минув, у контексті міжнародної панорами та ділиться думками про невідкладні завдання, що стоять перед міжнародною спільнотою.

Як повідомляв «Главком» , Папа Римський помолився за мир в Україні під час різдвяного послання.