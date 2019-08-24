«Парад був, і це важливо». Разумков прокоментував святкування Дня Незалежності



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Разумков: Сьогодні парад теж відбувся. Так, я вважаю, що необхідно проводити такі заходи під час відзначення національних свят

Лідер партії «Слуга народу»: Форма проведення параду може бути різна, коли з технікою, коли ні

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що офіційне святкування Дня Незалежності, яке мало назву Хода гідності, стало гідною заміною традиційному військовому параду з технікою.

«Сьогодні парад відбувся. Так, я вважаю, що необхідно проводити такі заходи під час відзначення національних свят. І сьогодні це теж було, вважаю, що це добре», – сказав політик, якого партія-переможець парламентських виборів планує пропонувати на посаду голови Верховної Ради.

На зауваження, що святкування відбулося без проходження колон військових із технікою, Разумков додав: «Парад був, і це важливо. А форма проведення параду може бути різна, коли з технікою, коли ні».

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України.

Джерело: Радіо Свобода