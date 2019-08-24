У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
Колона рушить до Хрещатику, потому частина учасників може перейти до Михайлівської площі
Початок заходу - об 11:30
У столичному парку імені Тараса Шевченка збираються учасники альтернативної офіційні Ході Гідності – Маршу ветеранів війни на Донбасі, передає кореспондент «Главкома».
Почнеться захід об 11:30. Очолять ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йтимуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовців.
Колона рушить до Хрещатику, потому частина учасників може перейти до Михайлівської площі, де вібудеться молебень.
Організатори Маршу анонсували умови участі в акції: відсутність будь-якої символіки, окрім державної, відсутність алкоголю та наявність гарного настрою.