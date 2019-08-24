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    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів

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    Колона рушить до Хрещатику, потому частина учасників може перейти до Михайлівської площі - У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    Колона рушить до Хрещатику, потому частина учасників може перейти до Михайлівської площі

    Початок заходу - об 11:30

    У столичному парку імені Тараса Шевченка збираються учасники альтернативної офіційні Ході Гідності – Маршу ветеранів війни на Донбасі, передає кореспондент «Главкома».

    Почнеться захід об 11:30. Очолять ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йтимуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовців.

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    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів
    У парку Шевченка збирається альтернативний Марш ветеранів

    Колона рушить до Хрещатику, потому частина учасників може перейти до Михайлівської площі, де вібудеться молебень.

    Організатори Маршу анонсували умови участі в акції: відсутність будь-якої символіки, окрім державної, відсутність алкоголю та наявність гарного настрою.

    Донбас ветеран День Незалежності
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