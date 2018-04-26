ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні

В Асамблеї наголосили, що гібридна війна може дестабілізувати та підірвати цілі суспільства

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні. При ухваленні документу Асамблея послалася, зокрема, на дії Росії проти України. Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв. «Асамблея із занепокоєнням відзначає, що сьогодні держави все частіше стикаються з явищем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Асамблеї наголосили, що гібридна війна може дестабілізувати та підірвати цілі суспільства

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні. При ухваленні документу Асамблея послалася, зокрема, на дії Росії проти України.

Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Асамблея із занепокоєнням відзначає, що сьогодні держави все частіше стикаються з явищем «гібридної війни», що створює новий тип загрози на основі поєднання військових та невійськових засобів, таких як кібератаки, кампанії масової дезінформації, в тому числі фальшиві новини, зокрема в соціальних мережах, порушення комунікацій та інших мереж та багато інших», — йдеться у резолюції ПАРЄ.

В Асамблеї наголосили, що гібридна війна може дестабілізувати та підірвати цілі суспільства та спричинити «численні жервти».

«Існує надзвичайно важлива потреба у розробці інструментів для захисту демократії від «інформаційної зброї», зберігаючи при цьому свободу слова та свободу засобів масової інформації», — наголосили у ПАРЄ.

Це вже друга за тиждень резолюція, яку ПАРЄ ухвалила за доповідями, що готувала українська делегація. Також це друга резолюція, спрямована на боротьбу з інформаційними атаками джерел гібридних воєн, головним з яких є Росія.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ без санкцій.