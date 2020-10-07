Парламент пропонує додатково виділити новому міністерству понад 8 млрд грн



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У Мінстратегпромі пояснювали, що вони створені для «турботи держави» за оборонкою

У проекті бюджету на 2021 рік, який подав уряд, на нове міністерство передбачили всього 162 млн грн.

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради України пропонують довірити Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості більше 8 млрд гривень. Про стало відомо експертній організації StateWatch з відповідного листа комітету Ради.

Зокрема, депутати пропонують профінансувати Міністерству такі нові програми:

«Поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та державних підприємств стратегічних галузей промисловості» у сумі 3 млрд грн.

«Державна підтримка збереження та створення робочих місць у стратегічних галузях промисловості, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» у суму 2 млрд грн.

«Створення та забезпечення поточної діяльності Державного агентства передових оборонних дослідницьких проектів» у сумі 300 млн грн.

«Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у стратегічних галузях промисловості» у сумі 125 млн грн.

«Забезпечення життєдіяльності Криворізького Гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» у сумі 23, 85 млн грн.

Для перегляду документа треба натиснути на нього

«Вже на етапі проектування бюджету на наступний рік закладаються ризики неефективного використання коштів Мінстратегпрому, так як, по-перше, це відомство досі немає штату, щоб освоювати хоч які-небудь бюджетні кошти. А по-друге, у листі на КМУ не уточнюється, які саме державні підприємства і чому, мають отримати мільярдну підтримку з бюджету, чи на які саме заходи збереження та створення робочих місць будуть направлені два мільярди, окрім здешевлення кредитів», – коментує пропозиції парламентського комітету голова StateWatch Гліб Канєвський.



Також Комітет пропонує від Мінекономіки передати Мінстратегпрому наступні програми:

«Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» у сумі 3,11 млрд грн.

«Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами» у сумі 125 млн грн.

Натомість у проекті бюджету на 2021 рік, який подав уряд на нове міністерство передбачили всього 162 млн грн.

Нагадаємо, у Мінстратегпромі пояснювали, що вони створені для «турботи держави» за оборонкою.

До кінця цього року «Слуги народу» пропонували виділити Міністерству промисловості 50 мільйонів з бюджету без визначення результатів, однак парламент поки не розглянув таку пропозицію.

Одним із перших кроків Мінстратегпрому була пропозиція відстрочити запровадження екологічних норм ЄС в рамках Угоди про Асоціацію на користь великих металургійних підприємств Ріната Ахметова.