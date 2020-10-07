Зміна правил мікрокредитування. Що треба знати позичальникам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штраф у випадку прострочення не може перевищувати подвійної суми кредиту

Фінансові компанії будуть зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта - НБУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що зобов’язує фінансові установи розкривати повну вартість кредитів менше мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 5 тис. грн) та строком до одного місяця. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що закон посилить захист споживачів мікрокредитів від необґрунтованого боргового навантаження, а також убезпечить кредиторів від недобросовісних позичальників та, відповідно, сприятиме зменшенню частки проблемної заборгованості.

Документ набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

«Закон – це ще один крок для посилення захисту прав громадян, які користуються споживчими кредитами. Більшість позик, які громадяни беруть у небанківських фінансових установах, – незначні за розміром та короткострокові. У 2019 році середня сума кредиту фізичної особи становила 3 711 грн. Через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних – нерозуміння повної вартості кредиту та санкцій у випадку прострочення, які могли потроїти чи навіть збільшити борг людини в десятки разів», – зазначила керівник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

У Нацбанку наголошують, що фінансові компанії будуть зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта, зокрема й у рекламі.

«Буде заборонено зазначати процентні ставки на рівні 0% чи 0,01%, які можуть діяти лише впродовж короткого пільгового періоду, що призводить до неправильного розуміння вартості кредиту споживачем та може поставити позичальника в скрутне фінансове становище», – йдеться у повідомленні.

НБУ інформує, що договір мікрокредиту повинен буде містити повну інформацію про позику, а саме:

повну процентну ставку,

наявність додаткових та супутніх послуг,

орієнтовну загальну вартість кредиту,

графік платежів,

інформацію про санкції у випадку прострочення та інше.

Також згідно з законом, фінкомпаніям буде заборонено змінювати умови договору в односторонньому порядку.

Проте фінансові компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам паспорт кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику сумою, що не перевищує мінімальну зарплату. Таке зобов’язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату.

Однак НБУ планує встановити вимогу до фінансових компаній розміщувати істотні характеристики кредитних продуктів (зокрема й мікрокредитів) на своїх вебсайтах, тим самим забезпечуючи своєчасне надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги.

Штраф у випадку прострочення не може перевищувати подвійної суми кредиту. Таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін (навіть, якщо така умова передбачена в договорі).

Також закон передбачає, що у випадку прострочення, ставка за мікрокредитом не може змінюватися в гірший для клієнта бік.

До набрання чинності цим законом Нацбанк повинен привести у відповідність свої нормативно-правові акти.

15 вересня Верховна Рада розширила перелік кредитних договорів, на які поширюється дія закону «Про споживче кредитування», зокрема в сфері мікрокредитування та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.