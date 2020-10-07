Польща завдала нищівного удару по «Північному потоку-2»: «Газпром» оштрафовано на $7,6 млрд



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Польща оштрафувала «Газпром» на $7,6 млрд, а ще п'ять компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу – на понад $61 млн.

На тлі новин про штраф акції «Газпрому» на Московській біржі впали на 1,6%

Польський антимонопольний регулятор UOKiK зобов'язав партнерів «Газпрому» протягом 30 днів розірвати угоди з фінансування будівництва газогону «Північний потік-2». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також зазначається, що Польща оштрафувала «Газпром» на $7,6 млрд, а ще п'ять компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу – на понад $61 млн.

«Серед них – французька Engie, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV, а також нідерландо-британська Shell», – йдеться у повідомленні.

У UOKiK уточнили, що компанії порушили закон, не отримавши згоди антимонопольного відомства.

На тлі цих новин акції «Газпрому» на Московській біржі впали на 1,6%: їх вартість сягала 168,59 рубля.

До відома, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво газопроводу потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його реалізує Nord Stream 2 AG з єдиним акціонером – «Газпромом».

До слова, 1 жовтня Данія дозволила експлуатацію «Північного потоку-2».

Як повідомлялося 23 вересня, міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) відмовилася надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».