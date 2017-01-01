Меркель заявила, що тепер не хоче виборів

Меркель на з'їзді ХДС заявила, що не треба просити людей знову прийти проголосувати

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила свою позицію щодо повторного проведення виборів до Бундестагу. Про це повідомляє Die Welt. «Я взагалі не вважаю, що ми можемо попросити людей знову прийти проголосувати, якщо не можемо працювати з наявним результатом», - сказала Меркель на з'їзді Християнсько-демократичного союзу в



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Меркель на з'їзді ХДС заявила, що не треба просити людей знову прийти проголосувати

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила свою позицію щодо повторного проведення виборів до Бундестагу. Про це повідомляє Die Welt.

«Я взагалі не вважаю, що ми можемо попросити людей знову прийти проголосувати, якщо не можемо працювати з наявним результатом», - сказала Меркель на з'їзді Християнсько-демократичного союзу в Мекленбург-Передня Померанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель віддає перевагу повторним виборам перед формуванням уряду меншості.

Як відомо, блок Ангели Меркель, партії «Зелені» та «Вільні демократи» не домовилися про формування коаліції після місяця переговорів, після чого у Бундестазі заговорили про можливість перевиборів у Німеччині до Великодня.

Зазначимо, що цього тижня Соціал-демократична партія Німеччини заявила, що готова провести переговори з іншими партіями щодо формування коаліції і виходу з політичної кризи.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче провести спільну зустріч з канцлеркою країни Ангелою Меркель та лідером Соціал-демократичної партії Німеччини наступного тижня.

Нагадаємо, глава відомства федеральної канцлерки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що у політичних партій є три тижні, аби визначити, чи зможуть вони сформувати стабільний уряд і витягнути Німеччину з політичного глухого кута.

Джерело: Європейська правда