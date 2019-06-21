Партія Порошенка попередила про атаку путінських посіпак на українську мову



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«Європейська Солідарність» залишається на сторожі української мови», - заявили в партії

В партії «Європейська Солідарність» попередили, що одночасно з атакою проти Української церкви проросійські реваншисти взялися атакувати українську мову.

«Сьогодні Конституційний суд України отримав конституційне подання за підписом 51 народного депутата з фракції Опозиційного блоку – форпосту Кремля – щодо конституційності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Боротьба реваншистів проти закону про мову – це не тільки передвиборчий піар чи намагання нівелювати досягнення п’ятого Президента України Петра Порошенка. Це прагнення путінських посіпак вислужитися перед хазяїном Кремля», - повідомляє 21 червня пресслужба політсили.

Зазначається, що українська мова для промосковських політиків «є жорстким подразником, оскільки вона несе в собі генетичний код української нації і є основою її ідентичності».

«Європейська Солідарність» залишається на сторожі української мови. Ми попереджаємо, що будь-які реваншистські спроби скасувати або внести зміни до мовного закону отримають рішучу відсіч не тільки від наших партійців, а й від усіх патріотів України», - заявили в партії.

Нагадаємо, 21 червня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата, які вимагають перевірити на конституційність закон про українську мову.

Пресслужба «Опозиційного блоку» повідомила, що глава фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський і народний депутат України Олександр Долженков від імені 51 народного депутата передали до Конституційного суду подання про визнання таким, що суперечить Конституції, Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.