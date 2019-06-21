Конституційний суд отримав подання від Новинського щодо мовного закону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В «Опозиційному блоці» заявили, що мовний закон «порушує гарантоване Конституцією право громадян говорити і навчатися рідною мовою і дискримінує громадян за мовною ознакою»

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата, які вимагають перевірити на конституційність закон про українську мову.

Про це 21 червня повідомляє відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.

«До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що текст конституційного подання розміщений на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці «На розгляді суду».

Пресслужба «Опозиційного блоку» повідомила, що глава фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський і народний депутат України Олександр Долженков від імені 51 народного депутата передали до Конституційного суду подання про визнання таким, що суперечить Конституції, Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

«На думку авторів подання, закон порушує гарантоване Конституцією право громадян говорити і навчатися рідною мовою і дискримінує громадян за мовною ознакою, фактично вводячи заборону на використання російської мови та мов інших національних меншин. Російська мова на законодавчому рівні повністю виключається з трудових відносин, зі сфери освіти, сфери науки, сфери культури, ЗМІ, сфери публічних заходів, сфери обслуговування споживачів, спорту, телекомунікацій і зв'язку, документообігу, листування та інших сфер життя громадян, в яких не допустимо зобов'язувати їх використовувати ту або іншу мову», - заявили в «Опозиційному блоці».

Нагадаємо, спікер Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій заявив, що народ України не дозволить скасувати закони про декомунізацію, про статус української мови як державної, а також закон про україномовні квоти в теле- і радіоефірі.

Раніше інтерв’ю співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову в на радіо та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати. «Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», - сказав Шефір.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано на сайті офіційного видання Верховної Ради – газеті «Голос України».