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    Партія Порошенка спростовує заяви «Батьківщини» про підкуп виборців

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    Вибори президента пройдуть 31 березня - Партія Порошенка спростовує заяви «Батьківщини» про підкуп виборців
    Вибори президента пройдуть 31 березня

    Заяви «Батьківщини» та її лідера у «Солідарності» пояснюють тим, що «Тимошенко втратила не лише лідерство у кампанії, а й перспективи виходу до другого туру»

    Партія президента Петра Порошенка «Солідарність» спростовує заяви кандидата в президенти Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина» щодо підкупу виборців та називає це брудною технологією та чорним піаром.

    Про це йдеться в заяві партії «Солідарність».

    Заяви «Батьківщини» та її лідера пояснюють тим, що «Тимошенко втратила не лише лідерство у кампанії, а й перспективи виходу до другого туру». Тому вона «відчайдушно шукає будь-які шляхи для того, щоб зупинити падіння власного рейтингу» та щоб «привернути до себе увагу засобів масової інформації».

    Команда Порошенка категорично відкидає будь-які звинувачення у підкупі виборців. «Ми продемонстрували безпрецедентну прозорість у роботі агітаторів-волонтерів, а також джерел наповнення та використання виборчого фонду. Вважаємо, що така організація роботи має бути взірцем для інших політичних сил», - йдеться в заяві.

    Раніше повідомлялося, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ходила до Міністерства внутрішніх справ свідчити у справі фальсифікації виборів.

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