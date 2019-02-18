Тимошенко завтра йде до МВС свідчити у справі про фальсифікацію виборів



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Після візиту до МВС Юлія Тимошенко планує брифінг

Візит кандидата в президенти до МВС призначено на 10 ранку

Лідер партії «Батьківщина Юлія Тимошенко завтра піде до Міністерства внутрішніх справ свідчити у справі фальсифікації виборів. Про це йдеться на партійному сайті.

«Візит кандидата в президенти до МВС призначено на 10 ранку. По завершенні заплановано брифінг», - йдеться в анонсі.



Нагадаємо, 4 лютого, під час засідання Погоджувальної Ради голів депутатських комітетів та фракцій, Юлія Тимошенко звинуватила чинного президента у намаганні втриматися при владі за допомогою фальсифікацій і розповіла про механізми зловживань.



Політик звернулася до міністра внутрішніх справ із заявою про злочин. Згодом, в ефірі каналу 1+1, Арсен Аваков повідомив, що за наданими Юлією Тимошенко матеріалами Національна поліція порушила кримінальне провадження.