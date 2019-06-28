Партія Зеленського вимагає від своїх кандидатів підписати клятву на вірність (документ)



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У Меморандумі передбачене зобов’язання голосувати особисто та добровільне складання повноважень.

Кандидати у народні депутати від партії «Слуга Народу» підписують Меморандум про відповідальність, повідомляє політ сили у себе на сторінці у Facebook.

У Меморандумі, зокрема, передбачене зобов’язання голосувати особисто та добровільне складання повноважень. Процес підписання розпочався сьогодні.

«Це наша позиція на наступні 5 років. Бути депутатом – це відповідальність, а не просто красивий значок. І я вірю, що ми зможемо стати єдиною командою, яка працюватиме над реалізацією цієї відповідальності», – звернувся до кандидатів голова партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков.

Як повідомлялось, за даними ЗМІ, у кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство - України та Ізраїлю. Сам він цю інформацію спростовує.