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    Партія Зеленського вимагає від своїх кандидатів підписати клятву на вірність (документ)

    • Розсилка
    Партія Зеленського вимагає від своїх кандидатів підписати клятву на вірність (документ)

    У Меморандумі передбачене зобов’язання голосувати особисто та добровільне складання повноважень.

    Кандидати у народні депутати від партії «Слуга Народу» підписують Меморандум про відповідальність, повідомляє політ сили у себе на сторінці у Facebook.

    У Меморандумі, зокрема, передбачене зобов’язання голосувати особисто та добровільне складання повноважень. Процес підписання розпочався сьогодні.

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    Партія Зеленського вимагає від своїх кандидатів підписати клятву на вірність (документ)
    Партія Зеленського вимагає від своїх кандидатів підписати клятву на вірність (документ)
    Партія Зеленського вимагає від своїх кандидатів підписати клятву на вірність (документ)

    «Це наша позиція на наступні 5 років. Бути депутатом – це відповідальність, а не просто красивий значок. І я вірю, що ми зможемо стати єдиною командою, яка працюватиме над реалізацією цієї відповідальності», – звернувся до кандидатів голова партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков.

    Як повідомлялось, за даними ЗМІ, у кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство - України та Ізраїлю. Сам він цю інформацію спростовує.

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