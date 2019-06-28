ЗМІ: У кандидата в нардепи від «Слуги народу» Куницького виявилося подвійне громадянство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сам Куницький відхрещується від подвійного громадянства

Про наявність у Куницького громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна

У кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство - України та Ізраїлю. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Так, по 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії «Слуга народу» буде балотуватися блогер з ізраїльським громадянством - Олександр Куницький (Zpsanek). Чоловік не проживає в Харкові.

Про наявність у Куницького громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна «громадянина Ізраїлю Олександра Куницького».

Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видало довідку про те, що останньою адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович, була така: 3229721 м. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

Сам Олександр Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовує.

У сюжеті зазначається, що сам блогер ще до початку виборчої кампанії «продемонстрував своє громадянство Ізраїлю, перебуваючи дам тривалий час, про що свідчать матеріали, опубліковані в його відеоблозі».

Так, на одному з відео Олександр сперечається з поліцейським і називає своє місце проживання в Ізраїлі в місті Хайфа.

Крім того, є ще один прецедент, який вказує на ізраїльське громадянство Олександра Куницького - він нібито вимагав перекладача з української мови на своє рідне іврит. У 2018 році в Борисполі на Київській автотрасі відеоблогер, спілкуючись з поліцією, звинуватив правоохоронців у незаконному блокуванні його авто.