Ізраїль готує відповідь на закон про непричетність поляків до Голокосту

Законопроект про внесення поправок в закон про захист від заперечення Голокосту підтримують депутати Кнесету

У парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, згідно з яким польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту. Про це повідомляє The Jerusalem Post. «Поляки та ті, хто може захотіти їх наслідувати, повинні знати,



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Ізраїль

Законопроект про внесення поправок в закон про захист від заперечення Голокосту підтримують депутати Кнесету

У парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, згідно з яким польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Поляки та ті, хто може захотіти їх наслідувати, повинні знати, що історична правда єврейського народу не продається», — сказав один з ініціаторів законопроекту Іцик Шмуль.

«Багато поляків знали і допомагали машині знищення нацистів. Польська спроба переписати історію, закрити роти тим, хто пережив Голокост, є шокуючою», — додав він.

Законопроект про внесення поправок в закон про захист від заперечення Голокосту підтримують 61 з 120 депутатів Кнесету. Його ініціаторами виступили як депутати коаліції, так і опозиції.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також виступив проти польського законопроекту про Голокост. У Twitter він написав, що «Історію не можна змінити, не можна заперечувати Голокост».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.



