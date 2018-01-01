Cенат Польщі вночі проголосував за закон із забороною «бандерівської ідеології»

За прийняття цього законопроекту проголосували 57 сенаторів

Сенат Польщі близько третьої ночі (за київським часом) у четвер прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. За прийняття цього законопроекту проголосували 57 сенаторів, в основному правлячої партії



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За прийняття цього законопроекту проголосували 57 сенаторів

Сенат Польщі близько третьої ночі (за київським часом) у четвер прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків.

За прийняття цього законопроекту проголосували 57 сенаторів, в основному правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS), проти - 23 сенатори опозиційних сил, а двоє сенаторів утрималися.

Упродовж дня у Сенаті спочатку у комісіях, а потім на засіданні верхньої палати парламенту велася бурхлива дискусія щодо того, яким буде зміст цього закону.

Депутати опозиції наполягали, що цей законопроект є невдалим і його потрібно змінити, оскільки він запроваджує цензуру в Польщі на ведення дискусій у питанні провини поляків за злочини під час Другої світової війни і погіршує відносини з іншими країнами, зокрема Ізраїлем та США.

Водночас, провладні депутати наполягали, що законопроект потрібно прийняти із запропонованими поправками, аби уникнути ситуацій, коли Польщу і польський народ безпідставно звинувачуватимуть у злочинах проти євреїв у роки війни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Джерело: Укрінформ