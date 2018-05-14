Парубія повторно викликали до суду в справі Єфремова

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Андрій Парубій

Суд відмовився допитати голову Верховної Ради Андрія Парубія в режимі відеоконференції і викликав його на засідання повторно

Старобельський райсуд, який розглядає справу екс-керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, відмовився допитати Голову Верховної Ради Андрія Парубія в режимі відеоконференції і викликав його на засідання повторно.

Як зазначалося на засіданні 14 травня, допит свідка призначено на 10 ранку 31 травня.

«Суд ухвалив: у задоволенні клопотання прокурора про допит свідка Андрія Парубія в режимі відоеконференції відмовити. Зобов’язати свідка Андрія Парубія з’явитися в зал судового засідання 31 травня о 10- й годині ранку», - зачитав постанову суду суддя Олександр Пелих.

На думку колегії, аргумент свідка про неможливість його прибуття до суду в зв'язку з щільним робочим графіком очільника Верховної Ради України не є підставою для допиту в режимі відеоконференції. Свідок може заявляти клопотання лише про забезпечення заходів його безпеки.

Генеральна прокуратура України 4 січня 2017 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.