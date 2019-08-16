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    Пасажири російського літака після аварійної посадки відмовилися летіти до Криму

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    Пасажири російського літака після аварійної посадки відмовилися летіти до Криму

    Сім пасажирів вилетіли до Сімферополя

    Більшість пасажирів літака «Уральських авіаліній», що аварійно сів вранці 15 серпня в Підмосков'ї, відмовилися летіти в анексований Росією Крим.

    Про це повідомив перевізник у Instagram.

    «Сім пасажирів вилетіли до Сімферополя (ручна поклажа була їм видана). Багаж відправлять найближчим рейсом. 65 пасажирів із багажем і ручною поклажею в цей момент доставлені автобусом в аеропорт Домодєдово і вирушать до Криму додатковим рейсом... Решта пасажирів відмовилися від подальшого перельоту, їм буде оформлене повернення грошових коштів у повному обсязі, а також виплачені компенсації», – заявили в «Уральських авіалініях».

    Нагадаємо, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з двигуном, що загорівся і який прямував в окупований Крим.

    На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    Крим Сімферополь птахи
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