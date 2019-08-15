За фактом аварійної посадки літака на полі під Москвою відкрито кримінальну справу



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Місце аварійної посадки Airbus А-321 artemiyplk / Twitter

Літак AirbusA-321 після вильоту з аеропорту «Жуковський» здійснив жорстку посадку в полі у Раменському районі

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 в Раменському районі Підмосков'я порушено кримінальну справу.

Про це повідомила представник московського управління на транспорті Слідчого комітету Росії Олена Марковська.

Вона заявила, що справу порушено за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту).

За словами Марковської, літак AirbusA-321, який прямував в четвер рейсом «Москва - Сімферополь», після вильоту з аеропорту «Жуковський» здійснив жорстку посадку в полі, розташованому в Раменському районі Московської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку в зв'язку з аварійною посадкою літака «Уральських авіаліній». Перевірка проводиться спільно з Московською міжрегіональною транспортною прокуратурою.

Раніше повідомлялося, що в четвер вранці літак авіакомпанії «Уральські авіалінії» після зльоту з аеропорту «Жуковський» зіткнувся зі зграєю птахів і здійснив вимушену посадку.

У літаку перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Внаслідок аварійної посадки літака постраждали 10 людей, їх госпіталізовано, повідомили в регіональному главку МНС РФ.

Джерело: Интерфакс