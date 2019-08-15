  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За фактом аварійної посадки літака на полі під Москвою відкрито кримінальну справу

    • Розсилка
    Місце аварійної посадки&nbsp;Airbus А-321&nbsp; - За фактом аварійної посадки літака на полі під Москвою відкрито кримінальну справу
    Місце аварійної посадки Airbus А-321 
    artemiyplk / Twitter

    Літак AirbusA-321 після вильоту з аеропорту «Жуковський» здійснив жорстку посадку в полі у Раменському районі

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 в Раменському районі Підмосков'я порушено кримінальну справу.

    Про це повідомила представник московського управління на транспорті Слідчого комітету Росії Олена Марковська.

    Вона заявила, що справу порушено за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту).

    За словами Марковської, літак AirbusA-321, який прямував в четвер рейсом «Москва - Сімферополь», після вильоту з аеропорту «Жуковський» здійснив жорстку посадку в полі, розташованому в Раменському районі Московської області.

    На місці події працює слідчо-оперативна група.

    Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку в зв'язку з аварійною посадкою літака «Уральських авіаліній». Перевірка проводиться спільно з Московською міжрегіональною транспортною прокуратурою.

    Раніше повідомлялося, що в четвер вранці літак авіакомпанії «Уральські авіалінії» після зльоту з аеропорту «Жуковський» зіткнувся зі зграєю птахів і здійснив вимушену посадку.

    У літаку перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.

    Внаслідок аварійної посадки літака постраждали 10 людей, їх госпіталізовано, повідомили в регіональному главку МНС РФ.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Росія окупанти авіакатастрофа лайнер літак авіаперевезення Сімферополь розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ