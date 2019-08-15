  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Літак, який летів у анексований Крим, жорстко приземлився в полі під Москвою (відео)

    • Розсилка
    Завдяки професіоналізму екіпажу і їх злагодженим діям посадка пройшла без трагічних наслідків - Літак, який летів у анексований Крим, жорстко приземлився в полі під Москвою (відео)
    Завдяки професіоналізму екіпажу і їх злагодженим діям посадка пройшла без трагічних наслідків

    «Літак отримав значні пошкодження і відсторонений від польотів»

    Під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна.

    Про це авіакомпанія «Уральські авіалінії» повідомила в інстаграмі.

    «Відбулася відмова силових установок. Борт здійснив вимушену посадку. Завдяки професіоналізму екіпажу і їх злагодженим діям посадка пройшла без трагічних наслідків», - заявили в компанії.

    Зазначається, що у салоні перебувало 224 пасажири, при посадці ніхто не постраждав, пасажири евакуйовані і знаходяться в терміналі аеропорту.

    «Літак отримав значні пошкодження і відсторонений від польотів», - заявили в «Уральських авіалініях».

    Читайте також

    Як відомо, в четвер вранці літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». 

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

    Читайте також
    Крим літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ