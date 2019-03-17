Патріарх Філарет розповів, яке значення для церкви має одіозний бізнесмен Петровський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дніпровський бізнесмен і меценат Олександр Петровський Фото: prefiksblog.co.ua

«При мені ніхто з меценатів не наважувався керувати нашою церквою», - запевнив Святійший

Патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Главкому», про те, ким для Української православної церкви і є бізнесмен Олександр Петровський, який був присутній у Стамбулі у день надання Томосу Єдиній церкві (на фотографіях його можна побачити поряд зі спікером парламенту Андрієм Парубієм – «Главком»).

Петровський стоїть праворуч від Парубія. Фото: facebook.com

«Його роль – мецената, а меценати не керують церквою. Якщо якийсь меценат хоче керувати церквою, то ми таких меценатів відсікаємо», - пояснив ієрарх. Він зазначив, що такі вже були в Московському патріархаті.

«При мені ніхто з меценатів не наважувався керувати нашою церквою», - підкреслив Філарет.

Ієрарх також пояснив, чи може неоднозначна репутація Олександра Петровського (йому приписують кримінальне минуле – «Главком») негативно позначитись на авторитеті нової церкви. «Якщо церква буде керуватися його волею, то тоді це позначиться на її авторитеті. А якщо його бажання і волю церква буде ігнорувати, якщо вони не корисні для церкви, то це не вплине на неї. В Україні багато меценатів. Одні приносять церкві користь, а інші хочуть керувати нею. Поки що я не бачив, щоб він (Петровський – «Главком») приніс шкоду церкві, та й ми б не дали йому цього зробити. А яка в нього репутація, це його справа», − резюмував патріарх Філарет.

У грудні журналіст, головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, посилаючись на коментар Луценка, опублікований виданням «Дзеркало тижня» у 2011 році, повідомив, що Петровський проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання, пік активності якого припадав на 2000–2004 роки. У 2005 році він покинув територію України, низку членів його угруповання було затримано, а саме угруповання було фактично розгромлено. «Обозреватель» писав, що Петровський, відомий у минулому у кримінальних кругах як Алік Нарік, народився в Грузії. У Дніпрі закінчив вісім класів школи.

За інформацією Бутусова, мати Петровського, Оксана Петровська, яка раніше очолювала низку фірм, створених її сином, у 2016 році стала директором Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Журналіст підкреслив, що вчора, 17 грудня, театр був удостоєний президентом України статусу «національного».