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    Філарет розповів, як подолати корупцію в Україні

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    Філарет розповів, як подолати корупцію в Україні

    Філарет зазначив, що варто не розслідувати справи, а потім відпускати причетних до корупції,

    Головною проблемою України є корупція, і оскільки за це негативне явище досі нікого не покарали, корупціонери не бояться брати хабарів.

    Про це заявив Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет, вітаючи з Днем українського добровольця учасників розширеного засідання Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України».

    «Який головний недолік Україні на сьогодні? Це корупція. І багато усіх, і президенти, і кандидати у президенти у своїх виступах говорять проти корупції, і правильно говорять, але ніхто не може подолати її. Чому не можуть побороти корупцію? Є одна причина – немає страху і через це корупція процвітає. А для того, щоб був страх, потрібно карати злочинців», – підкреслив патріарх.

    За його словами, варто не розслідувати справи, а потім відпускати причетних до корупції, а покарати, бо тільки тоді будуть боятися брати хабарі.

    «І тільки тоді ми зможемо подолати таке велике для України зло, а якщо страху не буде, корупція буде процвітати», – сказав Почесний Патріарх. 

    Джерело: Укрінформ

    Філарет корупція
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