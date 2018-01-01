Патрульні, які ліквідували одеського «стрілка», отримали нагороди

В МВС нагородили одеських патрульних, які ліквідували сумнозвісного «стрілка»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив одеських патрульних поліцейських Романа Даниленка та Володимира Хлєвного, які ліквідували сумнозвісного «стрілка» Валентина Дорошенко. Про це інформує прес-служба МВС. Міністр подякував хлопцям за надзвичайну мужність те героїзм, проявлений під час операції. І висловив щирі співчуття



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В МВС нагородили одеських патрульних, які ліквідували сумнозвісного «стрілка»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив одеських патрульних поліцейських Романа Даниленка та Володимира Хлєвного, які ліквідували сумнозвісного «стрілка» Валентина Дорошенко. Про це інформує прес-служба МВС.

Міністр подякував хлопцям за надзвичайну мужність те героїзм, проявлений під час операції. І висловив щирі співчуття родині загиблого поліцейського Сергія Пригаріна.

«Ваша компетентність і фаховість в основі розвитку. Держава змінюється у непростий час: на сході війна, всередині країни складна ситуація. І тому ваша виважена компетентна сила повинна бути в основі. Кожен громадянин повинен довіряти вам, розраховувати, що за спиною в нього компетентний поліцейський, гвардієць, прикордонник, рятувальник», – наголосив глава МВС.

За наказом президента України Петра Порошенко, працівники системи МВС – поліцейські, рятувальники та нацгвардійці – за вагомий внесок у зміцнення законності й правопорядку отримали ордени та медалі.

Також нагородну зброю, медалі, нагрудні знаки та цінні подарунки отримали офіцери-рятувальники, поліцейські та медичні працівники.

Нагадаємо, чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.