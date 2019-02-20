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    Пенсійний фонд винен казначейству майже 53 млрд грн

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    Пенсійний фонд накопичив великий борг&nbsp;за тривалий період &ndash; 2007-2018 роки - Пенсійний фонд винен казначейству майже 53 млрд грн
    Пенсійний фонд накопичив великий борг за тривалий період – 2007-2018 роки

    Позички казначейства минулого року були одним з джерел покриття дефіциту Пенсійного Фонду

    На сьогодні сума заборгованості за позиками, наданими Казначейством Пенсійному фонду з Єдиного казначейського рахунку, становила 52,8 млрд грн або 44% активів Казначейства.

    Про це йдеться у звіті Державної казначейської служби за минулий рік.

    Ці позики накопичились за тривалий період – 2007-2018 роки.

    «Протягом 2018 року у Пенсійного фонду виникали тимчасові касові розриви пов'язані з виплатою пенсій, на покриття яких Казначейством було надано позик у сумі 89,5 млрд грн», - йдеться у звіті.

    За даними Казначейства, станом на початок 2019 року позика була погашена фондом не повністю, а лише у сумі 84,7 млрд грн.

    У січні Фонд повністю погасив борг за 2018 рік.

    «Позички казначейства минулого року були одним з джерел покриття дефіциту Пенсійного Фонду. Неповернутий на 1 січня залишок у сумі 4,8 млрд грн ПФ нам повернув у січні», - повідомила голова Казначейства Тетяна Слюз.

    За її словами, з початку 2019 року тенденція до позичок зберігається.

    «У січні казначейство надало ПФ більше 8 млрд грн. позичок. У лютому Пенсійний фонд їх погасив. Станом на 19 лютого обсяг наданих позик уже склав 3,8 млрд грн.», - зазначила Тетяна Слюз.

    Також вона нагадала, що на виплату пенсій перераховуватимуться податки, сплачені при розмитненні «євроблях».

    Зазначимо, що з 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено майже 195,2 тисячі «євроблях», за них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

     

    Джерело: Європейська правда

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