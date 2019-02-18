Розмитнення «євроблях»: до Пенсійного фонду вже надійшло більше 5,5 млрд грн



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У 2019 році від митних платежів до бюджету надійшло 4,9 млрд грн

Усі митні платежі від «євроблях» йдуть до Пенсійного фонду

До Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

За даними прес-служби Міністерства фінансів, з 25 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року (включно) громадяни України здійснили митне оформлення 106,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацію, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автівок та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 6,6 млрд грн (з них 0,6 млрд грн - мито, 1,9 млрд грн - ПДВ, 3,3 млрд грн - акцизний податок, 0,8 млрд грн - кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів).

У 2019 році від митних платежів до бюджету надійшло 4,9 млрд грн. План на 2019 рік становив 1,0 млрд. грн.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.