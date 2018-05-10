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    Перед зустріччю з Путіним Макрону та Меркель повідомили прізвища українських бранців

    • Сьогодні, 17:28
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    Фото: прес-служба президента України

    Йшла мова про всіх заручників - як на території Росії, так і на окупованому Донбасі

    Під час зустрічі з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном у Німеччині обговорювалося питання українських заручників – тих, кого утримують на окупованій території, включаючи українських військовослужбовців, і політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

    Як повідомляє прес-служба українського президента, Порошенко зазначив, що під час переговорів були названі прізвища бранців.

    «Це особливо важливо, бо 18 і 23 травня відбудуться зустрічі з Путіним у Ангели Меркель та в Еммануеля Макрона», - підкреслив президент.

    За його словами, сторони «чітко узгодили і скоординували ті кроки, той порядок денний, які ми маємо зробити для того, щоб найближчим часом провести засідання Нормандського формату».

    «Найбільш вірогідно, що це має відбутися в Парижі. І ми чекаємо, щоб якісно підготувати порядок денний для того, аби забезпечити ефективні переговори у зазначеному форматі», - сказав Порошенко.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.

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