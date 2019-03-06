Переговори про мирову угоду щодо активів Лазаренка у США затягуються документ



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Дата наступних слухань у справі Лазаренка у вівторок не була встановлена

Суддя висловив незадоволення затягуванням переговорів та розпорядився представити всі факти та експертні висновки у справі Лазаренка

Переговори сторін у справі уряд США – проти Павла Лазаренка щодо досягнення мирової угоди про конфіскацію заморожених активів українського екс-прем'єра далекі від завершальної фази, втім мають «певний прогрес» впродовж останнього часу.

Про це йшлося під час слухань справи в суді округу Колумбія, які відбулися в вівторок за участю офіційних представників сторін, повідомляє «Укрінформ».

Як зазначив представник уряду США у своїй доповіді перед суддєю Дж. Майклом Харві, переговори між сторонами продовжуються, і мають певний прогрес.

Натомість, суддя висловив незадоволення затягуванням переговорів та розпорядився на наступному слуханні представити всі факти та експертні висновки щодо справи кожною стороною.

У тому числі, він підкреслив, що хотів би ознайомитися із засекреченими файлами справи з боку американського уряду, які мають бути розглянуті окремо. Зокрема, його зацікавили факти, чи відстежив уряд США історію фінансових операцій на рахунках Лазаренко, причому окремо мова йшла про активи в Литві.

Крім того, із судових документів, які отримало у своє розпорядження видання, став відомий встановлений дедлайн для наступних судових процедур по справі.

Так, до 29 березня 2019 року сторони мають завершити процес встановлення фактів. До 31 травня повинні бути остаточно сформульовані висновки експертів по справі.

Після цього, до 9 серпня має бути озвучене клопотання про винесення рішення судді у спрощеному порядку (без судового розгляду). Період до 20 вересня визначений для оскарження цього клопотання, й до 11 жовтня 2019 року має бути визначена підсумкова відповідь на клопотання.

Тим часом, дата наступних слухань у справі Лазаренка в вівторок не була встановлена. Її суд визначить пізніше, у процедурному порядку.

Раніше повідомлялося, що питання про мирову угоду між сім'єю Павла Лазаренка і урядом США щодо відчуження заморожених активів українського екс-прем'єр-міністра буде розглянуто 6 лютого на засіданні суду округу Колумбія.

Проте суд переніс засідання на березень.