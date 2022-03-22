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    Переможець Євробачення відмовився їхати до Росії

    Maneskin, який здобув перемогу на конкурсі &laquo;Євробачення&raquo; у 2021 році, не відвідає Росію в рамках свого світового турне - Переможець Євробачення відмовився їхати до Росії
    Maneskin, який здобув перемогу на конкурсі «Євробачення» у 2021 році, не відвідає Росію в рамках свого світового турне
    Фото: Instagram

    У концертному турі гурту Maneskin не буде Росії

    Італійський рок-гурт Maneskin, який здобув перемогу на конкурсі «Євробачення» у 2021 році, не відвідає Росію в рамках свого світового турне. Причина – війна Росії з Україною. Про це виконавці гурту повідомили на своїй сторінці в Instagram.

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    Допис, поширений Måneskin (@maneskinofficial)

    «Звичайно, дуже важко робити шоу-анонси, поки триває жахлива війна в Україні і страждають невинні люди. Ми спустошені і солідарні з українським народом. І через рішення людей при владі, які впливають на те, щоби позбавити життя стількох невинних людей, ми не будемо поспішати з датами концерту у Росії», повідомив гурт.

    Як повідомлялося раніше, мовчання щодо війни громадян України чи нагороджених званнями в Україні іноземців прирівнюється до зради. Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram каналі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація концерт #stoprussia
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    Переможець Євробачення відмовився їхати до Росії