Постановка? Кадри з концерту в «Лужниках», де виступав Путін, збігаються з відео річної давності

Путін виступив перед росіянами у куртці за 1,5 млн рублів

Путін виступив перед росіянами у куртці за 1,5 млн рублів

Дівчата та жінка з відео дуже люблять одягатися та розташовуватися однаково

На стадіоні «Лужники» у Москві 18 березня відбувся концерт із нагоди річниці анексії українського Криму та на підтримку війни в Україні. Під час дійства виступав також президент країни-агресорки Володимир Путін.

Однак, уважні глядачі помітили, що деякі кадри із вчорашньої телетрансляції концерту збігаються з відео річної давності. Про це повідомляє телеграм-канал Nexta Live. Відтак, можна припустити, що у «Лужниках» не обійшлося без постановки.

«Можливі кілька варіантів. Путіну та його команді не вдалося зібрати потрібну масовку – як телеперебивки довелося використати кадри торішнього концерту. Путіна взагалі не було або його частина була записана заздалегідь зі спеціально підготовленими людьми. Дівчата та жінка з відео дуже люблять одягатися та розташовуватися однаково – у них така традиція на 18 березня з нагоди «свята», – ідеться у дописі на каналі канал Nexta Live.

Нагадаємо, президент країни-окупанта Володимир Путін виступив перед росіянами у брендовій куртці за 1,5 мільйона рублів. На цю деталь звернула увагу низка Telegram-каналів.

Також 18 березня всі телеканали у Росії змінили програму і показували виключно концерт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін почне погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться. Про це заявив директор розвідуправління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр.

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