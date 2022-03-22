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    Ткаченко: зрадники не можуть бути народними чи заслуженими артистами

    Міністр культури та інформації Олександр Ткаченко закликає позбавити звань артистів-зрадників - Ткаченко: зрадники не можуть бути народними чи заслуженими артистами
    Міністр культури та інформації Олександр Ткаченко закликає позбавити звань артистів-зрадників
    Олександр Ткаченко/Facebook

    Мінкультури закликає позбавити звань відомих українських і російських митців

    Мовчання щодо війни громадян України чи нагороджених званнями в Україні іноземців прирівнюється до зради. Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram каналі.

    Він розкритикував українських і російських артистів, які ніяк не висловлюються щодо нападу Росії на Україну. Чиновник схвально відгукнувся на заяву до президента з боку комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Депутати просять главу держави позбавити державних нагород – почесних звань «Народний артист України» та «Заслужений артист України» щодо «артистів»: Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куєк (Лорак), Лободи, Крутого, Повалій.

    «Коли тисячі українських і світових митців засудили війну, яку розв’язала Росія проти України, вони продовжують свою творчість на території цього мордору, сплачуючи податки державі-агресору. А про свою позицію щодо вторгнення – мовчать», – зауважив Ткаченко.

    «Вони мовчать, навіть коли їхній новий роботодавець бомбить українські міста і вбиває наших дітей, цивільних громадян, тих, хто захищає країну. Вони не мають права носити звання Народних чи Заслужених артистів. Для цього треба бути з народом України чи заслужити це звання. В жодного з цих людей такої риси нема», – додав міністр і приєднався до ініціативи депутатів.

    Як повідомлялося раніше, український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

    Окрім того, український суд дозволив затримати Нікіту Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук.

    Теги: росія окупанти війна Україна Олександр Ткаченко окупація #stoprussia
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    Ткаченко: зрадники не можуть бути народними чи заслуженими артистами