Переплутала з парфумами. У Львові 12 студентів опинилися в лікарні після розпилення балончика з газом



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Балончик містив газ подразнюючою дії «Перець-4»

У Львові через розпилення перцевого газу у гуртожитку постраждало дванадцятеро студентів. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як зазначається, близько 21:30 одна із студенток, мешканка гуртожитку, зайшла до кімнати свого знайомого, також студента, щоб забрати свій зарядний пристрій до телефону. У кімнаті вона побачила балончик яскравого кольору, вирішила, що це парфуми та розпилила його вміст. Насправді ж балончик містив газ подразнюючою дії «Перець-4».

«Чотирьох студентів після надання їм медичної допомоги лікарі відпустили за місцем проживання, інші залишаються у лікарні», - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала інформацію про ризик отруєння забрудненим повітрям в Україні.

Екскерівниця МОЗ зазначила, що «СО має типову «тривалість життя» в атмосфері Землі, що складає кілька місяців». «Згодом газ реагує з киснем (O2), утворюючи вуглекислий газ (СО2), що зв’язується з гемоглобіном і тим самим зменшує кількість кисню в організмі, що переноситься кров’ю», - пояснила Супрун.

За словами лікарки, вдихання вуглекислого газу немовлятами, вагітними жінками чи людьми з хворобами дихальних шляхів - критичне. «Крім того, високий рівень СО може впливати на координацію та концентрацію уваги», - зауважила експерт.

Супрун нагадала, що нормальним рівнем СО вважається 40 мг/метр кубічний. «Таким повітрям можна дихати 8 годин. Верхній допустимий поріг забруднення — це 200 мг/метр кубічний. Такі дані отримані із урахуванням наслідків для серцево-судинної системи. На роботі такий рівень може бути до 55 мг/метр», - написала вона.