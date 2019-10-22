Супрун прокоментувала інформацію про ризик отруєння забрудненим повітрям в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не палити листя, торф'яники і сухостій, не курити, і обмежити користування автотранспортом, так можна скоротити викиди СО власними силами, - Супрун

За словами лікарки, вдихання вуглекислого газу немовлятами, вагітними жінками чи людьми з хворобами дихальних шляхів - критичне

Колишня керівничка міністерства охорони здоров’я, лікар Уляна Супрун стверджує, що наразі рівень СО у повітрі України підвищився через низьку швидкість вітру, суху погоду, а також спалювання листя.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Екскерівниця МОЗ зазначила, що «СО має типову «тривалість життя» в атмосфері Землі, що складає кілька місяців». «Згодом газ реагує з киснем (O2), утворюючи вуглекислий газ (СО2), що зв’язується з гемоглобіном і тим самим зменшує кількість кисню в організмі, що переноситься кров’ю», - пояснила Супрун.

За словами лікарки, вдихання вуглекислого газу немовлятами, вагітними жінками чи людьми з хворобами дихальних шляхів - критичне. «Крім того, високий рівень СО може впливати на координацію та концентрацію уваги», - зауважила експерт.

Супрун нагадала, що нормальним рівнем СО вважається 40 мг/метр кубічний. «Таким повітрям можна дихати 8 годин. Верхній допустимий поріг забруднення — це 200 мг/метр кубічний. Такі дані отримані із урахуванням наслідків для серцево-судинної системи. На роботі такий рівень може бути до 55 мг/метр», - написала вона.

Щоб зменшити ризик отруєння загазованим повітря:

Не паліть листя. Листя найкраще залишати під деревами. В ньому живуть корисні комахи, і воно допомагає утримувати вологу в землі. Виняток становить листя каштанів, яке неодмінно слід прибрати і закопати, адже в ньому зимує шкідник каштанова міль. Якщо ж листя забруднене вихлопними газами, використайте той компост для вирощування декоративних рослин. Інколи нічого не робити — найкраще рішення.

Не паліть стерню і сухостій. Це руйнує ґрунти і вбиває у вогні живих істот, що їх населяють. Не лише їжачки і пташки заслуговують на збереження життя. Ящірки, хробаки і ґрунтові мікроорганізми потрібні, аби екосистема жила і функціонувала.

Розкажіть своїм знайомим і родичам про те, що не треба спалювати листя чи сміття.

Відмовтеся від автомобілів принаймні на період безвітряних теплих днів і холодних ночей. Користуйтеся громадським транспортом.

Купувати медичні маски чи оригінальні пов’язки не треба. Якщо хочете справді захиститися, а не просто збільшувати паніку, то потрібен респіратор із фільтрами, і його треба регулярно міняти на новий.

Робіть вдома вологе прибирання.

Користуйтеся денними кремами із ретиноїдами і токоферолом. Вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем.

Не грійтеся газом на кухні, і менше стійте біля плити, щоб уникнути чадного газу.

Покиньте куріння. Через куріння в крові і так є від 3 до 20% карбоксигемоглобіну, в залежності від того, скільки людина курить. Вам що, мало забрудненого повітря?

В Україні та Європі ніде немає нормального рівня СО в повітрі. Він всюди завищений, особливо в містах. Не виключено, що поза ними бракує даних.

Супрун зазначила, що ми можемо скоротити викиди СО власними силами. Для цього треба не спалювати пального вдома, в електрогенераторах, не палити листя, торф'яники і сухостій, не курити, і обмежити користування автотранспортом.