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    Ціна за електрику наступного року підскочить ще на 16%

    Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня - ще на 6,1%
    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у 2018 році підвищити ціну електроенергії на майже 16%. [READ_MORE] Підвищення має відбутися у два етапи. Це випливає з порядку формування оптово-ринкової ціни електричної енергії, що оприлюднено на сайті регулятора. Згідно з
    • Сьогодні, 12:18
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    Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня - ще на 6,1%

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у 2018 році підвищити ціну електроенергії на майже 16%.

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    Підвищення має відбутися у два етапи. Це випливає з порядку формування оптово-ринкової ціни електричної енергії, що оприлюднено на сайті регулятора.

    Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня -  ще на 6,1%.

    Як відомо, з 1 серпня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, яка виробляється на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

    У вересні 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що тарифи на електроенергію в Україні - найнижчі в Європі.

    У жовтні 2017 року Вовк повідомив, що НКРЕКУ отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.

    У грудні голова НКРЕКП повідомив, що для промислових споживачів ціна з 1 січня зросте на 10-15%. 

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