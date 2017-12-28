Ціна за електрику наступного року підскочить ще на 16%

Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня - ще на 6,1%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у 2018 році підвищити ціну електроенергії на майже 16%. [READ_MORE] Підвищення має відбутися у два етапи. Це випливає з порядку формування оптово-ринкової ціни електричної енергії, що оприлюднено на сайті регулятора. Згідно з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня - ще на 6,1%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у 2018 році підвищити ціну електроенергії на майже 16%.

Підвищення має відбутися у два етапи. Це випливає з порядку формування оптово-ринкової ціни електричної енергії, що оприлюднено на сайті регулятора.

Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня - ще на 6,1%.

Як відомо, з 1 серпня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, яка виробляється на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

У вересні 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що тарифи на електроенергію в Україні - найнижчі в Європі.

У жовтні 2017 року Вовк повідомив, що НКРЕКУ отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.

У грудні голова НКРЕКП повідомив, що для промислових споживачів ціна з 1 січня зросте на 10-15%.

Читайте також статтю: Гарант енергетики. Президента наділили особливими повноваженнями