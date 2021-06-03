Переселенцям без прописки дозволили отримувати права й реєструвати авто

Зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорій А1, А, В1, а саме мопедів, мотоциклів та легкових автомобілів

Зміни дозволяють внутрішньо переміщеним особам, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, отримувати водійське посвідчення

Переселенцям без прописки дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабмін вніс зміни до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Так, передбачається, що громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб, у яких у паспорті відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, надано можливість отримувати посвідчення водія та допуск до керування транспортними засобами, а також здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів.

«Враховуючи те, що наразі зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, просто користуючись довідкою ВПО», –йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що згідно з попередніми рішеннями Кабміну, у разі втрати реєстраційного документа на транспортний засіб або непридатності його для подальшого користування власник або особа, що експлуатує транспортний засіб на законних підставах, або їх уповноважені представники можуть здійснити одноразовий виїзд на цьому транспортному засобі з тимчасово окупованої території на підставі копії реєстраційної картки, яка підтверджує його державну реєстрацію на території України. Цю копію громадяни можуть отримати у територіальних сервісних центрах МВС.

Зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорій А1, А, В1, а саме мопедів, мотоциклів та легкових автомобілів.

До слова, довідка про прописку з’явиться у смартфоні до кінця року.