Перша азійська авіакомпанія зупинила польоти у Москву

Singapore Airlines тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою

Singapore Airlines пояснила зупинку рейсів у Москву технічними причинами

Перша авіакомпанія з Азії, Singapore Airlines, скасувала рейси до Москви: пояснили це технічними причинами.

Авіакомпанія Singapore Airlines (Сінгапур) першими в Азії заявили про зупинку польотів до Москви. «З 28 лютого 2022 року Singapore Airlines (SIA) тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою (SQ362 і SQ361) до подальшого повідомлення з технічних причин», — йдеться на сайті компанії .

Повідомлення опубліковано в 11:30 за місцевим часом (GMT+8). Це перша подібна заява авіакомпанії з Азії.

Як повідомлялось, російська влада прийняла рішення закрити повітряний простір для 36 країн і територій як відповідь для літаків з Росії.

Нагадаємо, країни Європи почали забороняти польоти для російських літаків після нападу РФ на Україну. А 27 лютого рішення закрити повітряний простір для російських літаків ухвалив Євросоюз. Крім того, небо для росіян закрили також Великобританія, Канада та Північна Македонія.