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    Перша азійська авіакомпанія зупинила польоти у Москву

    Singapore Airlines&nbsp;тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою - Перша азійська авіакомпанія зупинила польоти у Москву
    Singapore Airlines тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою

    Singapore Airlines пояснила зупинку рейсів у Москву технічними причинами

    Перша авіакомпанія з Азії, Singapore Airlines, скасувала рейси до Москви: пояснили це технічними причинами.

    Авіакомпанія Singapore Airlines (Сінгапур) першими в Азії заявили про зупинку польотів до Москви. «З 28 лютого 2022 року Singapore Airlines (SIA) тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою (SQ362 і SQ361) до подальшого повідомлення з технічних причин», — йдеться на сайті компанії .

    Повідомлення опубліковано в 11:30 за місцевим часом (GMT+8). Це перша подібна заява авіакомпанії з Азії.

    Як повідомлялось, російська влада прийняла рішення закрити повітряний простір для 36 країн і територій як відповідь для літаків з Росії.

    Нагадаємо, країни Європи почали забороняти польоти для російських літаків після нападу РФ на Україну. А 27 лютого рішення закрити повітряний простір для російських літаків ухвалив Євросоюз. Крім того, небо для росіян закрили також Великобританія, Канада та Північна Македонія.

    Теги: Росія авіація війна Україна
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    Перша азійська авіакомпанія зупинила польоти у Москву