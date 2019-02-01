Перша парафія на Харківщині приєдналася до Помісної церкви
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Розсилка
На честь переходу громади до ПЦУ відбулося святкове богослужіння
Фото: Facebook Ольга Львова
Дмитрівська релігійна громада вирішила перейти до ПЦУ
У Харківській області перша громада перейшла до Православної церкви України.
Про це написала у соцмережі Facebook депутат Харківської обласної ради Ольга Львова.
«Дмитрівська релігійна громада перша у Богодухівському районі зробила перехід у помісну Православну церкву України», - повідомила депутат.
За її словами, у церкві пройшло богослужіння, «присвячене цій знаменній події».
«Богослужіння провели священики ПЦУ отець Василь і отець Андрій», - повідомила Львова.
Нагадаємо, у Сокальському районі Львівської області всі дев'ять парафій УПЦ Московського патріархату перейшли до складу Православної церкви України.