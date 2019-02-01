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    Перша парафія на Харківщині приєдналася до Помісної церкви

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    На честь переходу громади до ПЦУ відбулося святкове богослужіння - Перша парафія на Харківщині приєдналася до Помісної церкви
    На честь переходу громади до ПЦУ відбулося святкове богослужіння
    Фото: Facebook Ольга Львова

    Дмитрівська релігійна громада вирішила перейти до ПЦУ

    У Харківській області перша громада перейшла до Православної церкви України.

    Про це написала у соцмережі Facebook депутат Харківської обласної ради Ольга Львова.

    «Дмитрівська релігійна громада перша у Богодухівському районі зробила перехід у помісну Православну церкву України», - повідомила депутат.

    За її словами, у церкві пройшло богослужіння, «присвячене цій знаменній події».

    «Богослужіння провели священики ПЦУ отець Василь і отець Андрій», - повідомила Львова.

    Нагадаємо, у Сокальському районі Львівської області всі дев'ять парафій УПЦ Московського патріархату перейшли до складу Православної церкви України.

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