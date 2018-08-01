Перші два регіони в Україні залишилися без аналогового мовлення



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Ті глядачі, які не мають спеціальних тюнерів, не зможуть дивитися загальнонаціональні телеканали

Київ і Кіровоградська область з 1 серпня залишаються без аналогового мовлення. Вони стануть першими регіонами, які випробують на собі технологію цифрового мовлення.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Підуть» з аналогу в цих регіонах загальнонаціональні телеканали «1+1», «Інтер», «Україна», «Прямий», «ICTV», «НТН», «М1», «ТЕТ», «5 канал», «СТБ» «Новий», «К1». У Києві на «цифру» також перейде телеканал «Київ», а в Кропивницькому – «TTV» та «Мега».

Ті глядачі, які не мають спеціальних тюнерів, не зможуть їх дивитися. Вони повинні обрати інший тип мовлення: кабельний, інтернет, цифровий або супутниковий.

Втім, користувачі, які ще не відмовилися від аналогу, зможуть переглядати «UA:Перший» та кілька місцевих каналів. У Києві продовжуватимуть мовити в аналозі п’ять телеканалів: «2+2», «Правда тут Київ», «Правда тут Kyiv», «ПлюсПлюс», «Перший київський телеканал». У Кіровоградський області таких телекомпаній дві: «2+2» та «2+2 TБ-Стимул».

Відповідний перехід на цифрове мовлення необхідне, по-перше, через те, що цифровий сигнал якісніший, дає кращий звук і зображення. По-друге, це є зобов’язання України перед міжнародними партнерами.

Також це звільнить частоти під інші напрями - наприклад, для 4G-інтернету.

Раніше повідомлялося, що 18 червня було призупинено аналогову трансляцію телеканалу UA: Перший через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів.