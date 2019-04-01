Перші підсумки виборів президента України: прогноз політичної ситуації



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Яка була особливість виборчої кампанії 2019 року

1 квітня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Перші підсумки виборів президента України».

Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, Олексій Полтораков, радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, політолог.

Учасники проаналізують перші результати виборів президента України, яка була особливість цієї кампанії, та можливий прогноз політичної ситуації.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,45% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,19%.

Юлія Тимошенко набирає 13,15%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,05%, Ігор Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%.