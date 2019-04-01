Без шампанського і з жовтими тюльпанами. День виборів у штабі Тимошенко репортаж

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

«Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця»

1 квітня, у День дурня, кандидат у президенти Юлія Тимошенко обіцяє оголосити план дій і таки прорватися до другого туру. Леді Ю заявила про це 31 березня, відразу після закриття виборчих дільниць і оприлюднення даних екзит-полів. Вони стали холодним душем і для Тимошенко, і для її команди, і для її прихильників.

«Главком» провів минулу добу у штабі кандидата і спостерігав за тим, як «Батьківщина» та її лідер приймали третю за останні 10 років поразку на президентських виборах.

Свято скасовується

Старожили української журналістики ще пам'ятають ніч виборів 17 січня 2010 року в п'ятизірковому готелі «Хаят». Тоді кандидат у президенти Тимошенко пригощала численних журналістів вишуканими стравами. Були і морепродукти, і торт з полуницею ...

Через 9 років, у ніч з 31 березня на 1 квітня, все було набагато простіше і демократичніше. У штабі на Десятинній, 12 було не дуже людно. Грала тиха ненав'язлива музика, журналісти пили каву, пригощалися пирогами і круасанами. Ніяких вишуканих наїдків. Біля барної стійки – порожні келихи, але алкоголь ніхто не наливав. Відчувалося: шампанського в цей вечір не буде. Столи прикрашали жовті тюльпани. Які завдяки стереотипу, навіяному відомою піснею, тепер є «символом розлуки».

Жовті тюльпани у штабі Тимошенко

Про те, що справи йдуть кепсько у «Батьківщині» зрозуміли вже після полудня. У мережу почали просочуватися перші дані екзит-полів. Нічого доброго Тимошенко вони не обіцяли.

Атмосфера ставала гнітючою. Журналісти сиділи на голодному інформаційному пайку. Всі депутати і соратники Тимошенко перебували на шостому поверсі будівлі, тривалий час ніхто до журналістів, які знаходились на першому поверсі, не спускався. І така відсутність депутатів була красномовніша за будь-які коментарі. Преса розважала сама себе розмовами, прогнозами і спілкуванням з колегами, які в цей час працювали в інших штабах.

Всі розуміли, що справжній «движ» зараз відбувається в іншому місці — у штабі Зеленського.

Вже о 19:30 з'явилася неофіційна інформація про результати національного екзит-полу: Зеленський з великим відривом захопив першість, на другому місці — Порошенко, Тимошенко – третя.

Пожвавлення настало тоді, коли вже нікуди було відступати. До преси вийшли найближчі соратники Тимошенко. Результати найавторитетнішого Національного екзит-полу (проведеного КМІС, Центром Разумкова і «Демократичними ініціативами»), які транслювалися у цей момент на усіх центральних телеканалах, у штабі проігнорували. Натомість оприлюднили власні дані. Виявилося, що у соратників ЮВТ є свій альтернативний екзит-пол і в ньому зовсім інші цифри: 27% — Зеленський, 20,9% — Тимошенко, 17,5% — Порошенко.

Втім, коли депутат Сергій Соболєв озвучував ці цифри, на обличчях деяких журналістів з'явилися саркастичні посмішки. Мовляв, у Юлі живуть в паралельній реальності.

Та соратники Тимошенко не зупинялися: дані Національного екзит-полу, за якими у Тимошенко було лише третє місце там назвали маніпулятивними.

Національний екзит-пол. Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

«Із 18 тисяч виборчих дільниць, на жаль, ми не змогли охопити найвіддаленіші виборчі дільниці. Виходячи із всіх попередніх даних ми вважаємо, що це дає підстави як мінімум на 2-3% приросту нашому кандидату…», - пояснював внутрішню математику Сергій Соболєв. Підтримку йому виказували Іван Крулько і Сергій Власенко. Останній взявся коментувати питання, чому результати Національного екзит-полу так відрізняються від цифр, оприлюднених штабом Тимошенко. Депутат назвав опитування, проведені соціологами, інструментом маніпуляцій. Головний удар припав на одну з соціологічних контор. «Ви всі знаєте, що найбільша соціологічна компанія, а це Socis, яка є учасником майже усіх комплексних екзит-полів, належить найближчому раднику Петра Порошенка Ігорю Гриніву», - нагадував Власенко. Як доказ маніпуляцій депутат порадив порівняти дані екзит-полів із опитуваннями, які ця фірма оприлюднювала за кілька днів перед голосуванням. Заради справедливості треба визнати, що Socis дійсно методично занижував результати Тимошенко. Особливо це було помітно під час останнього заміру: за кілька днів до голосування контора, наближена до головного політтехнолога президента, «нарахувала» 10% підтримки конкурентці. Щоправда, інші соціологічні фірми давали Тимошенко на 2-3% більше, ніж у підсумку показали результати Національного екзит-полу, що теж у межах похибки.

Соратники Юлії Тимошенко, Сергій Соболєв, Сергій Власенко та Іван Крулько

Тим часом депутат Іван Крулько намагався знайти привід для оптимізму. Він згадав тогорічні вибори до територіальних громад: «Відразу після виборів БПП заявляли про свою нібито перемогу, дані ж ЦВК потім це спростували». Але якщо тоді, згідно з цією логікою, Центрвиборчком був союзником, то тепер він заздалегідь був призначений ворогом.

Вихід Юлі

Після того, як перший удар на себе взяли соратники, о 20:15 до публіки вийшла Тимошенко. Строгий сірий костюм без гламуру. Вона звернулася до своїх прихильників: «Ніякої дезорганізації. Не звертайте увагу на продажні екзит-поли. До 24:00 відправте копії протоколів з дільниць - і ми будемо оголошувати результат паралельного підрахунку».

Дані екзит-полів у штабі Тимошенко

«Ми з великою зацікавленістю прослухали результати екзит-полів. Зараз хтось з-за лаштунків намагається показати ці дані як результат виборчої кампанії. На жаль, з приходом на посаду Петра Порошенка справжня демократія в Україні завершилася…», - не зупинялась бити по соціологах Тимошенко.

Прес-конференція Юлії Тимошенко

До слова, відкрита конфронтація команди кандидата із організаторами екзит-полів розпочалась ще удень. Реагувати на ці випади вимушена була керівник однієї із найавторитетніших соціологічних компаній «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. На свої сторінці у соцмережі вона різко прокоментувала компрометуючу інформацію, яка поширювалась зі штабу Тимошенко.

Тимошенко також спростувала чутки про об'єднання із Зеленським. Це ж підтвердив у розмові з «Главкомом» депутат Олексій Рябчин : «Це все нісенітниця, ніхто ніяких переговорів не веде».

Відразу після промови Юлії Володимирівни журналісти почали роз'їжджатися. «Їдемо до Зеленського», — наказала кореспондент «1+1» своєму оператору.

У штабі ж тривав броунівський рух: хтось йшов, хтось приходив. До журналістів з шостого поверху спустився Олексій Мустафін

- А ось і політтехнологи з'явилися, - привітали Мустафіна журналісти «Главкому».

- Я не політтехнолог, я медіа-менеджер

- Так, тепер вже ніхто не хоче бути політтехнологом, - пожартували кореспонденти.

Насправді, головними політтехнологами Тимошенко вважались депутати – Олександр Абдулін та Олена Кондратюк, але де-факто свою компанію ЮВТ вела сама.

В повітрі носилося питання: чому так сталося? Чому така дорога, масштабна компанія виявилась провальною?

«А ви бачили результати Смєшка? Це джокер Банкової, до нього перейшли протестні голоси, які повинні були дістатися Юлі!» — шукав відповіді на питання «Главкому» один з активістів «Батьківщини Молодої».

«Юля вела абсолютно пластмасову компанію, яка була їй зручна. У мене, на справді, був документ — наші пропозиції щодо стратегії Юлі. Нічого не було почуто. Але було так: хлопці ви молодці. Я вас почула, будьте поруч», — поскаржився у розмові з «Главкомом» політтехнолог Сергій Гайдай.

«Насправді, у Тимошенко була хороша компанія. Просто південно-східний електорат знайшов свого кандидата, маятник народних настроїв, як і в 2010 хитнувся в іншу сторону, — протистояла Гайдаю блогер, яка відкрито підтримувала Тимошенко всю виборчу кампанію, — Ну що ж, значить цей народ заслуговує на такого президента.»

«Складно вивести людину з минулого століття в 21 століття. Постановочні мітинги, соратники з чотками ... А світ вже не такий, » — припустив ще один з молодих депутатів «Батьківщини».

План на завтра



О 22:00 у команді Тимошенко заявили, що вже отримали третину протоколів з мокрими печатками. І ці дані начебто показують, що саме їхній кандидат таки проходить до другого туру. Свої власні підрахунки в команді Тимошенко називали об’єктивними. Відповідаючи на запитання, як так швидко вдалося зібрати те, чого ще немає ще ні в ЦВК, ні у штабах конкурентів, Власенко демонстрував «неспростовний» доказ. «Ось подивіться, у мене червоний телефон. У нас є в штабі спеціальна служба, яка займається безпосередньо підрахунком», - пояснював він, гортаючи десятки повідомлень спеціальної групи у Facebook із фото протоколів із мокрими печатками.

Штаб також заявив про цілий букет «порушень», які вплинули на підсумковий результат голосування. Власенко звинуватив СБУ «у політичних замовленнях». За його даними, у низці окружних комісій, зокрема у Краматорську, системні адміністратори були відсторонені від серверів, через які передаються дані до ЦВК. Нібито контроль за цим обладнанням взяла на себе спецслужба. Серед ознак підготовки до фальсифікацій штабісти також називали затягування ЦВК з опублікуванням остаточної явки. Інформація про це дійсно була відсутня на сайті Центрвиборчкому майже три години після закриття дільниць. «У нас викликає питання явка у Донецькій області… Підвищення її чомусь саме на території цієї області», - звертав увагу Власенко.

Цікаво, що представник партії у ЦВК Андрієм Євстігнєєв жодної інформації про порушення до опівночі так і не надавав. «Ми не можемо від пана Євстигнєєва отримувати інформацію, він є лише одним із 17 членів ЦВК. Ви знаєте, що ЦВК перейшла в режим безперервних засідань, він не може вийти», - пояснював ситуацію «Главкому» Сергій Соболєв. Зростання явки на Донбасі депутат вважає результатом втручання спецслужби, яка працює «виключно на владу». «Ви знаєте, як завжди голосували у камерах попереднього ув’язнення, завжди за владу. Ми маємо перший унікальний випадок, де із 600 виборців, які повинні були проголосувати зіпсовано 594 бюлетені. Усі вони розірвані і вкинуті у виборчу скриньку», - розповів Соболєв про ситуацію у СІЗО Запоріжжя. Він вважає, що це була відповідь ув’язнених, яких начебто примушували голосувати за чинного президента. За словами депутата, в цьому місті фіксували і інші порушення, зокрема видачу пачки бюлетенів в одні руки. Всі ці факти у штабі Тимошенко називають системними, які суттєво вплинули на результати виборів.

Об’єднання із Зеленським чи оскарження результатів?

Депутати від «Батьківщини» в розмові з «Главкомом» одностайно переконували, що нинішні вибори це повторення президентських виборів 2004 року. Але всі вони визнавали, що повторення сценарію з переголосуванням не буде. «Нам не треба вулиці. Ми матимемо протоколи з мокрими печатками. Так зможемо підтвердити або спростувати будь-який результат, - не втомлювався повторювати Соболєв. - Ми знаємо, що Центрвиборчком 10 діб готуватиме свій висновок для того, щоби Порошенко вже зараз вів агітацію, навіть якщо він не потрапляє до другого туру, а всі інші кандидати не могли це робити». Сама Тимошенко пообіцяла оскаржувати результати виборів, якщо офіційні дані відрізнятимуться від даних протоколів з мокрими печатками. «Усю команду «Батьківщини», а також наших соратників закликаю підійти на виборчі дільниці і захищати результат до останнього», - сказала Тимошенко під час прес-конференції, щоправда уточнила, що не закликає прихильників до масових протестів.

Тим часом стомлені виснажливою кампанією співробітники штабу у приватних розмовах щиро визнавали, що справи таки кепські. «Краще вже жахливий кінець, ніж жах без кінця», - не приховувала емоцій одна з співробітниць у приватній розмові з «Главкомом».

Втім майже всі співрозмовники «Главкому» таки тішили себе надією, що за ймовірного президентства Зеленського Україна таки стане справжньою. парламентською республікою. Зі слабким президентом та сильним прем’єром. А це, власне те, до чого так прагнула Тимошенко.

Михайло Глуховський, Олена Липська, «Главком»

Вибори Президента України 2019