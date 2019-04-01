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    Суспільство

    ЦВК опрацювала понад 70% протоколів

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    Наразі ЦВК підрахувала 12 млн 730 тисяч 746 голосів - ЦВК опрацювала понад 70% протоколів
    Наразі ЦВК підрахувала 12 млн 730 тисяч 746 голосів

    Володимир Зеленський набрав 30,45% голосів, Петро Порошенко - 16,19%, Юлія Тимошенко - 13,15%

    Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

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    Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло у прес-центрі ЦВК, повідомляє «Укрінформ».

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.40%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.10%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.20%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.50%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.10%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.00%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.20%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.30%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.70%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.60%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.50%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.20%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.20%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.20%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.20%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.20%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.10%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.10%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.10%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.10%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.10%
    • Богословська Інна Германівна
      0.10%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.10%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.10%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.10%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.10%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.00%
    • Габер Микола Олександрович
      0.00%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.00%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.00%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.00%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.00%
    • Новак Андрій Яремович
      0.00%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.00%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.00%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.00%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.00%

    Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,45% виборців.

    За Петра Порошенка проголосували 16,19%.

    Юлія Тимошенко набирає 13,15%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,05%, Ігор Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%.

    Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,31% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.

    Інші кандидати набирають менш як 1%.

    Наразі ЦВК підрахувала 12 млн 730 тисяч 746 голосів.

    Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

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    ЦВК Петро Порошенко Юлія Тимошенко Олег Ляшко вибори Юрій Бойко Володимир Зеленський Анатолій Гриценко президент Ігор Смешко
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