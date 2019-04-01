ЦВК опрацювала понад 70% протоколів
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Розсилка
Володимир Зеленський набрав 30,45% голосів, Петро Порошенко - 16,19%, Юлія Тимошенко - 13,15%
Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло у прес-центрі ЦВК, повідомляє «Укрінформ».
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Зеленський Володимир Олександрович30.40%
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Порошенко Петро Олексійович16.10%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.20%
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Бойко Юрій Анатолійович11.50%
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Гриценко Анатолій Степанович7.10%
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Смешко Ігор Петрович6.00%
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Ляшко Олег Валерійович5.20%
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Вілкул Олександр Юрійович4.30%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.70%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.60%
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Шевченко Олександр Леонідович0.50%
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Балашов Геннадій Вікторович0.20%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.20%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.20%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.20%
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Тарута Сергій Олексійович0.20%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.10%
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Мороз Олександр Олександрович0.10%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.10%
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Петров Володимир Володимирович0.10%
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Кривенко Віктор Миколайович0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Бондар Віктор Васильович0.10%
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Богословська Інна Германівна0.10%
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Безсмертний Роман Петрович0.10%
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Каплін Сергій Миколайович0.10%
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Журавльов Василь Миколайович0.10%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.10%
Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,45% виборців.
За Петра Порошенка проголосували 16,19%.
Юлія Тимошенко набирає 13,15%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,05%, Ігор Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%.
Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,31% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.
Інші кандидати набирають менш як 1%.
Наразі ЦВК підрахувала 12 млн 730 тисяч 746 голосів.
Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.