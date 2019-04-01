ЦВК опрацювала понад 70% протоколів



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Наразі ЦВК підрахувала 12 млн 730 тисяч 746 голосів

Володимир Зеленський набрав 30,45% голосів, Петро Порошенко - 16,19%, Юлія Тимошенко - 13,15%

Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло у прес-центрі ЦВК, повідомляє «Укрінформ».

Вибори Президента України 2019

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Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,45% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,19%.

Юлія Тимошенко набирає 13,15%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,05%, Ігор Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%.

Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,31% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.

Інші кандидати набирають менш як 1%.

Наразі ЦВК підрахувала 12 млн 730 тисяч 746 голосів.

Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.