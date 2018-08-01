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    Петицію до уряду РФ щодо обміну політв’язнів підписали 50 тисяч людей

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    Петицію до уряду РФ щодо обміну політв’язнів підписали 50 тисяч людей

    Автор петиції - біолог із російського Дмитрова Олександр Рекубратський

    Петицію щодо обміну політичними в’язнями між Росією і Україною підписали понад 50 тисяч людей. Вона була створена в травні після початку голодування українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого у Росії.

    Автор петиції - біолог із російського Дмитрова Олександр Рекубратський, вимагає від російського уряду провести обмін у форматі «всіх на всіх».

    Рекубратський неодноразово проводив одиничні пікети на підтримку Сенцова.

    Раніше повідомлялося, що в колонію до Сенцова не пустили священика.

    Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції.

    За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.

    Джерело: Радіо Свобода

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