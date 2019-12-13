  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час «нормандської зустрічі» Путіна супроводжували в туалет шестеро людей

    • Розсилка
    Путін свідомо постійно порушує кордони? - Під час «нормандської зустрічі» Путіна супроводжували в туалет шестеро людей
    Путін свідомо постійно порушує кордони?

    Bild: Путін сьогодні дозволяє собі все

    На саміті, який відбувся у понеділок в Єлисейському палаці в Парижі, шеф Кремля Володимир Путін, очевидно, не відчував себе в цілковитій безпеці: він пішов в туалет палацу в супроводі шести чоловіків. Про це пише німецький таблоїд Bild.

    Потім Путін з'явився в залі для переговорів разом з озброєним охоронцем богатирської статури. Для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Ангелою Меркель і українським президентом Володимиром Зеленським він акредитував його як члена делегації», - стверджує видання.

    Екс-глава однієї з німецьких розвідслужб сказав в розмові з Bild: «Це обурливо, Путін сьогодні дозволяє собі все. Це відбувається, йому йому все дозволяють».

    Наявність озброєну людину в залі під час таких переговорів видання вважає відкритою провокацією та загрозою. «Уявіть собі, що так вчинить кожна делегація - тоді у них в залі для переговорів буде маленька армія! Путін, за словами екс-глави розвідувальної служби, свідомо постійно порушує кордони», - йдеться у статті.

    Нормандський формат Росія Путін Bild
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ