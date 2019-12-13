Під час «нормандської зустрічі» Путіна супроводжували в туалет шестеро людей



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Путін свідомо постійно порушує кордони?

Bild: Путін сьогодні дозволяє собі все

На саміті, який відбувся у понеділок в Єлисейському палаці в Парижі, шеф Кремля Володимир Путін, очевидно, не відчував себе в цілковитій безпеці: він пішов в туалет палацу в супроводі шести чоловіків. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Потім Путін з'явився в залі для переговорів разом з озброєним охоронцем богатирської статури. Для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Ангелою Меркель і українським президентом Володимиром Зеленським він акредитував його як члена делегації», - стверджує видання.

Екс-глава однієї з німецьких розвідслужб сказав в розмові з Bild: «Це обурливо, Путін сьогодні дозволяє собі все. Це відбувається, йому йому все дозволяють».

Наявність озброєну людину в залі під час таких переговорів видання вважає відкритою провокацією та загрозою. «Уявіть собі, що так вчинить кожна делегація - тоді у них в залі для переговорів буде маленька армія! Путін, за словами екс-глави розвідувальної служби, свідомо постійно порушує кордони», - йдеться у статті.