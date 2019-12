Аваков, Богдан і Пристайко не спростували інформацію про участь збройного охоронця Путіна на нормандській зустрічі

За словами журналіста Дмитра Гордона, на переговорах чотирьох президентів як член делегації Росії був присутній кремезний охоронець Путіна з пістолетом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Офісу президента Андрій Богдан і міністр закордонних справ Вадим Пристайко, які були присутні в делегації президента Володимира Зеленського на саміті лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі 9 грудня, не спростували інформацію про участь збройного охоронця президента Володимира Путіна на зустрічі.

Відповідну інформацію озвучив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«На переговорах чотирьох президентів як член делегації Росії був присутній кремезний охоронець Путіна з пістолетом», - сказав він.

Після цих слів ведуча програми звернулася до членів делегації Зеленського з проханням підтвердити або спростувати цю «байку».

Пристайко ствердно кивнув, посміхаючись.

«Щоб націоналісти не прорвалися», - сказав Аваков.

На ремарку ведучої про те, що це було демонстративною неповагою Росії, міністр також посміхаючись кивнув ствердно.

На питання про те, чи було щось подібне раніше, Аваков відповів: «Ні, ми зайшли без жодного озброєння», - сказав він.

Один з гостей студії пожартував, що «тільки у Богдана був пістолет», на що той відповів, що «ми тільки гострим словом і посмішкою».

Раніше журналіст ВВС у Twitter оприлюднив відео, як Путін ходив у туалет в Єлисейському палаці у супроводі шістьох охоронців.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR