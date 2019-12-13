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    Аваков, Богдан і Пристайко не спростували інформацію про участь збройного охоронця Путіна на нормандській зустрічі

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    На саміті у Парижі був присутній охоронець Путіна зі зброєю, - Дмитро Гордон - Аваков, Богдан і Пристайко не спростували інформацію про участь збройного охоронця Путіна на нормандській зустрічі
    На саміті у Парижі був присутній охоронець Путіна зі зброєю, - Дмитро Гордон

    За словами журналіста Дмитра Гордона, на переговорах чотирьох президентів як член делегації Росії був присутній кремезний охоронець Путіна з пістолетом

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Офісу президента Андрій Богдан і міністр закордонних справ Вадим Пристайко, які були присутні в делегації президента Володимира Зеленського на саміті лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі 9 грудня, не спростували інформацію про участь збройного охоронця президента Володимира Путіна на зустрічі.

    Відповідну інформацію озвучив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «На переговорах чотирьох президентів як член делегації Росії був присутній кремезний охоронець Путіна з пістолетом», - сказав він.

    Після цих слів ведуча програми звернулася до членів делегації Зеленського з проханням підтвердити або спростувати цю «байку».

    Пристайко ствердно кивнув, посміхаючись.

    «Щоб націоналісти не прорвалися», - сказав Аваков.

    На ремарку ведучої про те, що це було демонстративною неповагою Росії, міністр також посміхаючись кивнув ствердно.

    На питання про те, чи було щось подібне раніше, Аваков відповів: «Ні, ми зайшли без жодного озброєння», - сказав він.

    Один з гостей студії пожартував, що «тільки у Богдана був пістолет», на що той відповів, що «ми тільки гострим словом і посмішкою».

    Раніше журналіст ВВС у Twitter оприлюднив відео, як Путін ходив у туалет в Єлисейському палаці у супроводі шістьох охоронців.

    Як повідомлялось, під час прямого ефіру в ток-шоу «Право на владу» президент Володимир Зеленський розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

    Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.

    Нагадаємо, під час переговорів у «нормандському форматі» в Парижі президенту України Володимиру Зеленському не вдалося  домовитися про повернення контролю над кордоном нашою державою. Проте лідери домовилися обговорювати це питання у подальшому, зокрема, під час наступної зустрічі за чотири місяці.

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    Джерело: Українські новини

    Нормандський формат Росія Донбас Німеччина міністр Арсен Аваков Путін націоналісти Володимир Зеленський Україна охоронець Путіна Дмитро Гордон журналіст озброєння Андрій Богдан Вадим Пристайко
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